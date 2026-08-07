الصين ترسم خريطة جيولوجية للقمر

أفادت تقارير إخبارية أن معهد الجيولوجيا التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الجيولوجية قد أنشأ خريطة جديدة للقمر بمقياس 1:5,000,000.

وبحسب موقع «سكاي نيوز عربية»، تتميز الخريطة، التي يبلغ طولها 280 سنتيمتراً وعرضها نحو 120 سنتيمتراً، ببيانات عن منطقتي القطبين الشمالي والجنوبي للقمر، تتضمن تحديداً دقيقاً لأكثر من 13 ألف فوهة صدمية و81 حوضاً قمرياً، مصنفةً 14 نوعاً من التكوينات الجيولوجية و17 نوعاً من الصخور.

واستندت الخريطة لأبحاث ضمن البرنامج القمري الصيني، حيث عمل العلماء على تعديل التسلسل الزمني الجيولوجي للقمر وتحديث قائمة المعادن القمرية. ويُعتقد أن نشر الخريطة عالية الدقة يسهم في تحسين معايير تصنيف الصخور والمواد الجيولوجية على القمر.