20 % نمواً في أعداد نمور النيبال

ارتفعت أعداد النمور في النيبال بنحو 20 % خلال السنوات الأربع الفائتة لتصل إلى قرابة 429 نمراً، وفق ما أعلن مسؤولون، أمس، وهو إنجاز مهم في مجال حفظ البيئة رغم التحديات الناجمة عن الاحتكاك بين البشر والحيوانات البرية.

وأظهر أحدث إحصاء وطني ارتفاع أعداد النمور في النيبال عام 2022 من 355 إلى 429 نمراً، ما يعزز مكانة الدولة الواقعة في منطقة الهيمالايا نموذجاً ناجحاً في حماية هذه الحيوانات.

وقال المتحدث باسم إدارة المتنزهات الوطنية والحياة البرية بيد كومار داكال: «يُظهر تحليل البيانات أن أعداد النمور قد زادت بنسبة 5% سنوياً، ونحن سعداء بهذا الاتجاه التصاعدي».

وأُجري الإحصاء بين ديسمبر ويوليو، وشمل أكثر من 7300 كيلومتر مربع من سهول النيبال الجنوبية التي تُعد موطنا لهذه الحيوانات المفترسة. وقال هاري بهادرا أشاريا، عالم البيئة في هيئة حفظ البيئة: «يعود سبب ازدياد أعداد النمور إلى قدرتنا على حماية موائلها».

وشكلت إزالة الغابات وخسارة الموائل والصيد الجائر تحديات كبيرة أمام أعداد النمور في مختلف أنحاء آسيا، وحظيت النيبال بإشادة دولية لنجاحها في عكس هذا التراجع.