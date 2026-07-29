عازف ياباني يحوّل حياة جيرانه إلى كابوس

أوقفت الشرطة اليابانية موسيقياً لتسببه بإزعاج جيرانه المسنّين وحرمانهم من النوم لأكثر من 7 سنوات بسبب عزفه الصاخب على الغيتار، وفق ما أفادت الشرطة أمس.

وذكر مسؤول في شرطة كيوتو أن كازونوري يوكوي (61 عاماً) يُشتبه في أنه كان يعزف على عشرات من آلات الغيتار بشكل صاخب ويشغّل الراديو على مستوى صوت مرتفع على مدار الساعة منذ عام 2019.

وتسببت تصرفاته بالأرق والاكتئاب لجيرانه، إذ أصيب أحدهم بطنين مستمر في الأذنين. وصادرت الشرطة في منزل العازف أكثر من 40 غيتاراً، معظمها كهربائي، من منزل يوكوي.

وأظهرت قياسات المحققين أن مستوى الضوضاء في الحي تجاوز 80 ديسيبل، ما يعادل تقريباً مستوى الضوضاء داخل قطار أثناء سيره، بحسب البلدية.

ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن أحد الجيران «كان الأمر فظيعاً، إذ كانت كل أنواع الأصوات تختلط طوال اليوم».