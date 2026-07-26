واجهوا العاصفة بعد إغراق مركبهم وبلغوا قارب النجاة

أكد مسؤولون في إندونيسيا، أمس، أن رجال الإنقاذ عثروا على 11 سائحاً أوروبياً وعضو طاقم إندونيسي أحياء، كانوا قد فُقدوا بعدما انشطر قارب السرعة الذي كانوا فيه على ما يبدو وغرق في أحوال جوية عاصفة قبالة خليج في جزيرة سولاويسي.

وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن قبطان القارب.

وقال هيريانتو رئيس مكتب البحث والإنقاذ في إقليم جورونتالو إن القارب غادر منطقة تانجونج أونا أونا، متجها إلى ميناء ماريسا في إقليم جورونتالو المجاور ولكن لم يصل في الوقت المحدد.

وأضاف سنواصل عملية البحث والإنقاذ لسبعة أيام للعثور على القبطان.

وقال الناجون لرجال الإنقاذ إن القارب واجه أحوالاً جوية قاسية قبل الحادث الذي تسبب في انشطار القارب، ما دفع الركاب لإنقاذ أنفسهم بالوصول إلى قارب نجاة بينما انفصل القبطان عن المجموعة وسط رؤية سيئة بسبب الضباب الكثيف.