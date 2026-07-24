دب يتسلق عمود كهرباء

أثار مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي دهشة كبيرة بعدما ظهر فيه دب ضخم عالقاً فوق عمود كهرباء في منطقة ريفية بولاية نيو مكسيكو الأمريكية.

وبدا الحيوان متمسكاً بالعارضة المعدنية للعمود بينما ساقاه الخلفيتان تتأرجحان أسفل منه. وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم»، أعادت وزارة الداخلية الأمريكية نشر الفيديو عبر منصة «إكس»، ما جعله يحصد عشرات آلاف المشاهدات. ووثق الفيديو اتصال أحد الأشخاص بالطوارئ للإبلاغ عن وجود دب فوق عمود كهرباء.

وأشار موظف الطوارئ إلى أن تخدير الدب قد يؤدي إلى سقوطه من الارتفاع ومقتله، وهو ما حدث لاحقاً، إذ أكدت إدارة الأسماك والحياة البرية في نيو مكسيكو أن الحيوان نفق بسبب صعق كهربائي قبل التمكن من إنقاذه.

ويرى خبراء الحياة البرية أن هذه الحوادث قد تحدث عندما يشعر الدب بالخوف بسبب وجود البشر أو السيارات أو الكلاب، فيتسلق أعمدة الكهرباء كما يتسلق الأشجار، خصوصاً إذا كان صغيراً أو مذعوراً.