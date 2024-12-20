أعلنت الولايات المتحدة عن القضاء على أكبر الدبابير في العالم، وهي سلالة غازية يطلق عليها اسم «الدبور القاتل» بسبب لدغتها الخطيرة وقدرتها على الفتك بخلية نحل العسل في غضون ساعات، وذلك بعد خمس سنوات من رصدها لأول مرة في ولاية واشنطن بالقرب من الحدود الكندية.

وأعلنت وزارة الزراعة في واشنطن عن القضاء على هذه الحشرة، أول من أمس، وقال سفين سبيشيجر، مدير برنامج الآفات في الوزارة: «يجب أن أخبركم، بصفتي عالم حشرات، فأنا أقوم بهذا العمل لأكثر من 25 عاماً حتى الآن، وهو يوم نادر عندما يتمكن البشر من الفوز على الحشرات».

وفي الولايات المتحدة، يموت حوالي 72 شخصاً سنوياً بسبب لسعات النحل والدبابير كل عام، وفقاً لبيانات المعاهد الوطنية للصحة.



