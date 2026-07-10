«روبوت بشري» يتسلق قمة ارتفاعها 6 آلاف متر

نجح روبوت «بشري الشكل» في بلوغ أعلى قمة، يزيد ارتفاعها على ستة آلاف متر، وهي قمة أعلى بركان في الإكوادور، حيث أدى رقصة النصر، وشارك الروبوت، الذي يُدعى «بيمبا»، في رحلة استكشافية إلى قمة بركان تشيمبورازو، أعلى بركان في الإكوادور، البالغ ارتفاعه 6263 متراً، حيث وصل بنجاح إلى القمة دون أن تصيبه أي أعطال أو تعجزه العوائق الموجودة، بل وأدى هناك رقصة «النصر» الرمزية.

وأوضح المطورون أن الروبوت، الذي يبلغ وزنه 35 كيلوغراماً، زُوِّد بسترة خاصة وأحذية ملائمة للظروف الجبلية، كما ذكر تقرير «روسيا اليوم».

وبين المطورون أنه هدفت الرحلة إلى اختبار تقنيات الروبوت في ظروف المرتفعات الشاهقة القاسية، مشيرين إلى أن هذا الصعود لا يمكن اعتباره مستقلاً بالكامل، إذ اجتاز الروبوت المقاطع الجليدية والصخرية الأكثر صعوبة بمساعدة أفراد البعثة.

ومع ذلك أكدوا، أنه نجح بتخطي التحديات الكثيرة بالقمم.