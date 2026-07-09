ثوم «الفيل» يدخل موسوعة غينيس

ذكرت موسوعة غينيس للأرقام القياسية عبر موقعها الرسمي تسجيل المزارع البريطاني غراهام بارات من مقاطعة غلوسترشاير الانجليزية رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد نجاحه في زراعة أكبر رأس من ثوم الفيل في العالم.

وبلغ وزن رأس الثوم 1.75 كيلوغرام وقطره 19 سنتيمتراً. وعُرِض رأس الثوم في مركز وارغريف للنباتات في بيركشاير يوم 25 يونيو الماضي، حيث اعتمد رسمياً بوصفه أثقل رأس ثوم مسجل عالمياً.

وأوضح بارات أنه يزرع ثوم الفيل منذ ما يقرب على عقد من الزمن، وكان يختار أكبر الفصوص ليزرعها مرة أخرى في الموسم التالي.

وأشار بارات إلى أن العينة التي حققت الرقم القياسي كانت قد زُرعت في سبتمبر 2025، وأن الإجراءات التي اتخذها لحمايتها من الصقيع ساعدت على نموها بشكل غير متوقع.

وأضاف أن هذا الرقم القياسي يأتي ضمن اهتمامه بزراعة المحاصيل العملاقة، حيث نجح في اليوم نفسه بتسجيل رقم قياسي آخر بزراعة أثقل قرن بازلاء ثلجية في العالم، بلغ وزنه 28 غراماً.

ويعد ثوم «الفيل» من أنواع الثوم كبيرة الحجم، ويتميز بفصوصه الضخمة مقارنة بالأنواع التقليدية، ويستخدم في الطهي كما يُزرع في عدد من الدول لأغراض تجارية وهواة الزراعة.