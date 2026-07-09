أمر قضائي بالقبض على قنفذ

في حادثة طريفة، أصدرت السلطات القضائية في إقليم كردستان العراق أمراً بالقبض على قنفذ بعد بلاغ قدمه أحد المواطنين، إثر رصده قنفذاً برياً يتجول في إحدى المناطق التابعة لمحافظة كرميان.

واتجهت قوات شرطة الغابات والبيئة فور صدور أمر الضبط والإحضار، للقبض على القنفذ البائس، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بحماية الحياة البرية، والتعامل مع الحيوانات.

وأثارت الحادثة جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول مستخدمين صور الخبر والتعليقات عليه، والتي غلب على أكثرها التندّر عمّا إذا ما كان القنفذ المقبوض عليه سيحصل على كفالة أو سيواجه حكماً بالسجن، فيما علّق مستخدمون آخرون أن الصياغة الرسمية للبيان الذي صدر عن شعبة الإعلام في شرطة الغابات والبيئة كانت صياغة طريفة، وهي ما جعلت الخبر يلقى رواجاً.