أعلنا زواجهما على قمة «إمباير ستيت» فلقيا 8 تهم

وجهت السلطات الأمريكية 8 تهم لشاب وشابة روسيين بعد تسلقهما قمة مبنى «إمباير ستيت» في مانهاتن بنيويورك لإعلان زواجهما.

إذ اختار إيفان كوزنيتسوف (32 عاماً) وأنجيلينا نيكولاو (33 عاماً) تتويج قصة حبهما بالزواج من قمة مبنى «إمباير ستيت» بنيويورك، ولكن كلفهما ذلك ثمناً قانونياً باهظاً، بعد أن تسللا إلى أعلى مبنى «إمباير ستيت» في نيويورك، والذي يبلغ ارتفاعه 443 متراً.. وفي قمة هذا الارتفاع الشاهق، وفق «روسيا اليوم»، جثا إيفان على ركبة واحدة مقدماً عرض زواج رومانسياً لحبيبته أنجيلينا.

ولم يكن هذا التصرف مجرد مغامرة فحسب، بل شكل خطراً حقيقياً، إذ اضطر المسؤولون لإيقاف تشغيل هوائي الإرسال النشيط خوفاً من تعرضهما لموجات راديوية قاتلة، وأُغلقت منصة المراقبة مؤقتاً أمام الزوار. وسرعان ما تدخلت شرطة نيويورك واعتقلتهما.