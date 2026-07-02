صورة على منصات التواصل تكشف نوعاً نادراً من الدبابير في اليابان

قادت صور نشرها مستخدمون عاديون على إحدى منصات التواصل الاجتماعي إلى اكتشاف نوع نادر من الدبابير يُدعى Eupelmus curvator لأول مرة في اليابان، بعد أن كان يُعتقد أنه يعيش في الصين فقط.

ولاحظ باحثون في متحف جامعة كيوشو، من خلال تلك الصور، السلوك الفريد لهذا الدبور، إذ يضع بيضه داخل أكياس بيض حشرة السرعوف «فرس النبي»، محولاً إياها إلى حاضنة ليرقاته.

وإلى جانب تسجيل وجود هذا النوع، قدمت هذه الملاحظات أول وصف علمي رسمي لذكور هذه الفصيلة.

وأكدت الدراسة، التي نُشرت في دورية Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”، أن منصات التواصل باتت تلعب دوراً فاعلاً في دراسة علم الأحياء واستكشاف الكثير من المخلوقات والكائنات الغريبة، حيث تسهم المنشورات اليومية لهواة الطبيعة والمغامرين الذي يحبون استكشاف الأماكن غير المألوفة وتوثيق يومياتهم، سواء من خلال التقاط الصور أو مقاطع الفيديو، إلى إضافة كمّ هائل من البيانات العلمية الثمينة التي تلقى متابعة عن كثب من علماء الطبيعة والباحثين في علم الأحياء من مختلف دول العالم.