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تباين لغوي بين حيتان البحر المتوسط

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البيان

دبي

خلصت دراسة علمية قادها خبراء في الصوتيات الحيوية وعلم الأحياء البحري من جامعتي «بريستول» و«سانت أندروز» البريطانيتين، مؤخراً، إلى وجود انقسام ثقافي ولغوي ناشئ بين مجتمعات حيتان العنبر التي تعيش في البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت الدراسة، المنشورة في دورية «نيتشر»، وفقاً لـ«إرم نيوز»، أن الباحثين رصدوا اختلافاً واضحاً في أنماط التواصل والنقرات الصوتية (الرموز المشفّرة) بين الحيتان المستقرة في شرق البحر المتوسط وتلك الموجودة في غربه.

ووفقاً للتحليلات، تنتج حيتان الشرق نقرات صوتية سريعة ومتلاحقة، في حين تعتمد حيتان الغرب نمطاً صوتياً أبطأ كثيراً؛ ما يشير إلى ملامح تطور ثقافي محلي داخل هذه المجتمعات البحرية.