نوع جديد من الديناصورات عاش قبل 70 مليون سنة

اكتشف علماء حفريات رومانيون متحجرات تعود إلى نوع غير معروف سابقاً من الديناصورات بطّية المنقار (الهادروصوريات)، وذلك في منطقة جبال الكاربات في رومانيا.

إذ أسهم الاكتشاف في توصيف نوع جديد من الديناصورات عاش قبل نحو 70 مليون سنة في جزر أرخبيل أوروبا القديم، كما صحح تصنيفاً علمياً ظل معتمداً في علم الحفريات لعقود.

وعُثر على بقايا الديناصور، حسب «روسيا اليوم»، في حوض هاتسيغ بالقرب من قرية فاليوارا برومانيا، التي كانت بالعصر الطباشيري جزءاً من نظام جزري واسع.

وتميّزت العينة المكتشفة بحالة حفظ استثنائية مقارنة بمعظم الاكتشافات المماثلة، إذ تضم جمجمة وأجزاء من الأضلاع وفقرات ذيلية وجزءاً من الطرف الخلفي.

وتُعد الهياكل العظمية شبه الكاملة للهادروصوريات في هذه المنطقة نادرة للغاية، ما يمنح هذه العينة أهمية علمية كبيرة.