سلاحف تكشف أسرار انقراض الديناصورات

نجح علماء بالأرجنتين في اكتشاف بقايا نوع غير معروف سابقاً من السلاحف العملاقة ذات القرون التي عاشت قبل فترة قصيرة من الانقراض الجماعي الذي أدى إلى اختفاء الديناصورات.

وحسب «روسيا اليوم» يسهم الاكتشاف في تعزيز فهم العلماء لمجموعات حيوانية نجت من الكارثة التي وقعت قبل نحو 66 مليون سنة.

وعُثر على الأحافير بموقع «لوس ألاميتوس» بمقاطعة ريو نيغرو بالأرجنتين. وينتمي الحيوان إلى مجموعة سلاحف قديمة ذات دروع ضخمة وتشكّلات العظمية غير معتادة بمنطقة الرأس.

وتشير البقايا المحفوظة إلى أن طول الدرع بلغ نحو 80 سنتيمتراً. وأظهر التحليل أن هذا النوع عاش قبل اصطدام الكويكب الذي يُعتقد أنه تسبب بانقراض الديناصورات.