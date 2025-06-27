«رجل ذهبي» جديد مدفون في كازاخستان

عثر علماء آثار من جامعة الفارابي الوطنية في كازاخستان، على مجوهرات ذهبية من عصر الساكا، خلال أعمال تنقيب في منطقة ألماتا. ويعتقد علماء الآثار أن هذه القطع الأثرية التي يعود تاريخها إلى القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد، تشير إلى دفن «رجل ذهبي» جديد آخر، بهذه المنطقة، غير المعلن عنه قبل سنوات، حسب وكالة «تاس».

ويلفت دوسبول بايكوناكوف رئيس البعثة، إلى أن العلماء عثروا على نحو 30 قطعة أثرية، ودرسوا بالفعل 6 قطع من المجوهرات الذهبية. ويتابع: «هناك اعتقاد أن «رجلاً ذهبياً» دُفن هنا».

ويشير الخبراء إلى أن هذه المجوهرات، تشبه تلك التي عثر عليها خلال أعمال تنقيب، عندما عثر على رفات محارب من قبيلة ساكا يرتدي درعاً. ويعرف هذا الاكتشاف باسم «الرجل الذهبي»، وهو الآن أحد أشهر المعروضات بمتحف الذهب والمعادن النفيسة في كازاخستان.