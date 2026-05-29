العثور على بقايا تمساح كان يمشي منتصباً

اكتشف فريق علماء متخصص في الحفريات بقايا نوع من التماسيح يعود إلى العصر الثلاثي في الولايات المتحدة، كان أشبه بالديناصورات المفترسة ثنائية الأرجل من العصور الجيولوجية اللاحقة.

وكان هذا التمساح يمشي على قدمين، بحسب تقرير لـ«روسيا اليوم»، كما أنه لم يمتلك أسناناً، بل امتلك ما يشبه المنقار.

وقال البروفيسور آلان تيرنر من جامعة «ستوني بروك» الأمريكية: «ظهر خلال العصر الثلاثي العديد من الاستراتيجيات التطورية الجديدة، التي ولّدت لاحقاً عدداً كبيراً من الحيوانات الحالية والطيور والديناصورات المنقرضة، ولكن كلها كانت ناجحة.

وفي هذا السياق، فإن الاستراتيجية التطورية الفريدة لهذه التماسيح القديمة (المشي المنتصب)، قد استُخدمت بنجاح لاحقاً من قبل الديناصورات والطيور الكثيرة».

وعثر البروفيسور تيرنر وزملاؤه على بقايا هذا الزاحف القديم، الذي أُطلق عليه اسم Labrujasuchus expectatus، خلال حفريات في منطقة رانشو دي لوس فانتاسما (Ranch of Ghosts)، بصفته أحد أشهر رواسب العصر الثلاثي في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية.

ففي منتصف القرن الماضي، عُثر هناك على مقبرة جماعية للكولوفيسيس (Coelophysis)، وهي أولى ديناصورات الأرض المفترسة ثنائية الأرجل، والقادرة على التحرك بسرعة ومطاردة الفريسة.