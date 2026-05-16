ضاع مفتاح سيارة الإسعاف ففارق الرجل الحياة

شعرت عائلة رجل تركي بالحبور بعد أن نجحت سيارة الإسعاف في الوصول إليه بسرعة قياسية، لكنها لم تكن تتوقع أن تكون نهاية حياته، أيضاً بسبب سيارة الإسعاف وطاقمها، إذ أضاع الفريق الذي وصل لنقل المريض وهو بحالة حرجة للمستشفى، مفتاح سيارة الإسعاف في المنزل الذين حضروا إليه، ليفارق الرجل الحياة بعد تأخر إسعافه عبر سيارة إسعاف ثانية.

ووفقاً لـ«إرم نيوز»، وقعت الحادثة الغربية في مدينة أضنة بجنوب تركيا، وقد وثق مقطع فيديو جانباً منها.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن محمد كبير (51 عاماً) أصيب بنوبة قلبية في منزله، لتطلب عائلته سيارة إسعاف حضرت سريعاً ونقلته ببطانية من منزله بالطابق الثالث لقسم الإسعاف بالسيارة تمهيداً لنقله للمستشفى.

وأضافت أن سائق السيارة فوجئ بفقدان مفتاح باب وتشغيل السيارة، ليبحث مع الفريق ومع سكان الحي، عن المفتاح بمحيط سيارة الإسعاف وحولها وأسفلها، دون جدوى.

واستمرت محاولات إنعاش المريض خلال ذلك الوقت الذي امتد لـ40 دقيقة، لتصل سيارة إسعاف ثانية وتنقل الرجل للمستشفى، لكنه كان قد فارق الحياة قبيل وصول السيارة الثانية بدقائق قليلة وفق محامية العائلة.

وانتهت الحادثة بالعثور على مفتاح السيارة في البطانية التي كان الرجل ملفوفاً فيها، ويبدو أنه سقط داخلها دون أن يلاحظه أحد.