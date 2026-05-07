أقمشة غير منسوجة «لا تحترق»

اخترع علماء معهد كريستوف للكيمياء السائلة التابع لأكاديمية العلوم الروسية، مواد غير منسوجة معدلة مقاومة للاحتراق عند درجات حرارة عالية تصل إلى 800 درجة مئوية تقريباً. ونقلت «روسيا اليوم» عن المكتب الإعلامي لوزارة التعليم والعلوم الروسية، أن الجامعة تهدف لاستخدام هذه المواد (أقمشة تصنع دون نسج الخيوط عن طريق ربط الألياف حرارياً أو كيميائياً)، في صناعة ملابس العمل في الظروف القاسية.

وجاء في بيان المكتب: «كرست إحدى أحدث الدراسات لتطوير أقمشة غير منسوجة من الجيل الجديد ذات خصائص وقائية متعددة.

وتقدم الدراسة مثبطات لهب مبتكرة خالية من الهالوجين، تعتمد على مشتقات نيتروجينية من أحماض الفوسفونيك. وقد أثبتت التجارب أن استخدام هذه المركبات المبتكرة، يسمح بالحصول على قيم عالية لمؤشر الأكسجين (أعلى من 35 %) ومقاومة للاحتراق عند درجة حرارة تصل إلى 800 درجة مئوية».

وتعتمد هذه المواد الجديدة على التأثير التآزري للفوسفور والنيتروجين، ما يضمن تكوين طبقة كربونية متينة مع تقليل انبعاث المواد السامة (أول أكسيد الكربون وحمض الهيدروسيانيك) بشكل ملحوظ أثناء عملية التحلل الحراري، مقارنة بنظائرها الأجنبية.