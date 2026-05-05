مزارع «رومانسي» يزف عروسه على جرار وردي!

تعمّد عريس تركي أن يغيّر النظرة النمطية للعرس الرومانسي، فيحدث أثراً إيجابياً مهماً ينعكس على حياة شباب المزارعين، إذ أسر العريس (26 عاماً) أنظار حضور الحفل والناس في الشوارع، في إسطنبول، حين قام بزف عروسه من تلك المدينة على جرار مطلي باللون الوردي ومزيّن بالورود.

وكان العريس، ويدعى دوغوكان تورغوت، يقود جراره الوردي مصطحباً عروسته سيما (24 عاماً)، في مناطق شهيرة ومكتظة بالسكان والسياح، مثل «إمينونو» المطلة على مضيق البوسفور.

ووفقاً لتقرير «إرم نيوز»، عبر العروسان على جرار العائلة الصغيرة التي تشكلت للتوّ، أحد الجسور بينما حرص كثيرون ممن صادفوا ذلك الجرار على التقاط الصور ومقاطع الفيديو له.

ويعيش تورغوت في قرية بمحافظة «سيواس» في وسط تركيا، بينما تقيم عروسه في إسطنبول بأقصى شمال غرب البلاد، ما دفعه لإحضار الجرار على ظهر ناقلة مركبات قبل أن يزف به عروسته.