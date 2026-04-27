سرقة 15 مسيّرة زراعية

فتحت السلطات الأمريكية تحقيقاً واسعاً بعد سرقة أسطول يضم 15 طائرة مسيّرة زراعية صناعية من طراز سيريس إير سي31 في ولاية نيوجيرسي، في حادثة وُصفت بأنها من أكثر عمليات السرقة تعقيداً في قطاع الطائرات غير المأهولة مؤخراً، وسط تحذيرات من إمكانية إساءة استخدامها في سيناريوهات خطيرة.

تُعد طائرات سيريس إير سي31 من الطائرات الزراعية الثقيلة، إذ يقترب حجمها من مركبات الدفع الرباعي، وتزن نحو 500 رطل لكل طائرة، حسب ما ذكر موقع «24».

ويمكنها حمل ما يصل إلى 40 جالوناً من المواد الكيميائية السائلة مثل الأسمدة والمبيدات، مع القدرة على رشها على مساحة تصل إلى 15 فداناً خلال 7 دقائق فقط، ما يجعلها فعّالة في الاستخدام الزراعي.