يكتشف بالصدفة فوزه بـ50 ألف دولار

اكتشف مهندس من فيلادلفيا، يُدعى فيلي جون، أنه فاز بجائزة قدرها 50 ألف دولار في يانصيب «باوربول» بعد أن نسي تذكرته التي اشتراها أثناء توقفه في ماريلاند.

وكان فيلي جون مسافراً من بنسلفانيا إلى ماريلاند عندما توقف في متجر «وودلون مارت» في مقاطعة بالتيمور لشراء وجبات خفيفة وبعض تذاكر اليانصيب.

وبعد أكثر من أسبوع وفقاً لمجلة «بيبول»، وأثناء تنظيف سيارته، وجد كيس التذاكر الذي كان ينوي التخلص منه. وقبل رميها، قرر التحقق من تطبيق يانصيب ماريلاند، ففوجئ بأنه فاز بجائزة بقيمة 50 ألف دولار.

وقال فيلي جون: «شعرت بسعادة كبيرة عندما علمت بفوزي». وكشف الفائز أنه عادةً ما يختار أرقاماً لها معنى شخصي مثل أعياد ميلاد أفراد عائلته، ورغم ذلك لم يخبر عائلته بالخبر بعد، ويخطط لاستخدام المكاسب للسداد والادخار.