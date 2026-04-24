طفل يصنع محرك طائرة

تمكن تشي جينغانغ، تلميذ صيني يبلغ من العمر 14 عاماً، من تصميم وتجميع محرك طائرة في المنزل.

ووفقاً لوالديه، بدأ الطفل تشي الاهتمام بالطيران منذ مرحلة الروضة، حيث كان يجرب الطائرات الورقية.

ومع مرور الوقت، تطور شغفه إلى دراسة علمية جادة، إذ كان يقضي ساعات يومياً في قراءة كتب عن الديناميكا الهوائية والموضوعات ذات الصلة، بحسب موقع Oddity Central.



وبدأ تشي في المرحلة الابتدائية إتقان موضوعات معقدة، بما في ذلك التحليل الرياضي والتصميم الهندسي، إلى جانب استخدام البرامج المتخصصة. ولاحقاً، قرر تطبيق معارفه عملياً، ووضع هدفاً يتمثل في بناء محرك نفاث خاص به.

ولتحقيق ذلك، صمم الأجزاء، وأنشأ نماذج ثنائية وثلاثية الأبعاد، وحسب معايير تدفق الهواء ودرجة الحرارة والضغط.



وتمكن من تجميع النموذج الأولي للمحرك، إلا أن الاختبارات لم تنجح بسبب مشكلات في التصميم ونظام الوقود. ومع ذلك، يواصل العمل على المشروع.