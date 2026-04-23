تصغير الألماس يعزز مرونته ويخدم التقنيات المتقدمة

أجرى علماء صينيون دراسة جديدة تفتح المجال أمام توظيف الألماس النانوي في تطوير تقنيات إلكترونية وكمومية متقدمة.



وأظهرت النتائج أنه عند تقليل حجم الألماس من 12 إلى 4 نانومترات، تنخفض صلابته بنحو 30 %، ما يمنحه مرونة أكبر ويعزز إمكانية استخدامه في تطبيقات تقنية متنوعة، حسب ما ذكر موقع «روسيا اليوم».



وأكد العلماء أن هذه النتائج تكتسب أهمية خاصة، في ظل اعتبار الألماس النانوي مادة واعدة لتطوير أجهزة إلكترونية وتقنيات كمومية حديثة، مشيرين إلى أن انخفاض تكلفة إنتاج الألماس الصناعي قد يسهم في توسيع استخدامه في مجالات متعددة.