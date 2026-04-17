عيد ميلاد أسنّ غوريلا في العالم بلا كعكة

احتُفل مؤخراً بعيد ميلاد غوريلا الأراضي المنخفضة الغربية «فاتو» في برلين منذ عام 1959، إذ بلغت من العمر 69 عاماً.

وهي تُعدّ، حسب «روسيا اليوم»، أقدم غوريلا تعيش في الأسر في العالم، وقد احتفلت بعيد ميلادها في حديقة حيوان برلين، بوليمة صحية، شملت الطماطم الكرزية والبنجر والكراث والخس، بدلاً من الكعكة التقليدية.

ووصلت فاتو إلى برلين الغربية عام 1959، وكان يُقدَّر عمرها آنذاك بنحو عامين، إلا أن تاريخ ميلادها الدقيق غير معروف، لذلك يُعتمد 13 أبريل تاريخاً رسمياً لاحتفالها السنوي.

وفي البرية، تعيش الغوريلا عادة ما بين 35 و40 عاماً، بينما قد تعيش لفترة أطول في الأسر. وكان بحار فرنسي قد اشترى فاتو في وقت سابق، مقابل تسوية فاتورة في إحدى الحانات، قبل أن تنتقل لاحقاً إلى حديقة الحيوان.