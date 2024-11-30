نظام غذائي مفاجئ لديناصورات «الكوبرولايت»

كشف تحليل بقايا الديناصورات المتحجرة المعروفة باسم الكوبرولايت، من قِبل باحثين من جامعة أوبسالا، عن تفاصيل غير متوقّعة، حيث إنَّ هذه الديناصورات استهلكت العاشبة الأولى، مثل الديناصورات الضخمة، سرخس الأشجار والنباتات الأخرى وحتى الفحم، والذي ربما ساعدها في إزالة السموم من نظامها الغذائي.

وكشفت النتائج، التي نُشرت في مجلة «نيتشر»، أنَّ فضلات الديناصورات آكلة اللحوم احتوت على عظام مضغوطة، مما يشير إلى سلوكيات مماثلة للحيوانات المفترسة الحديثة مثل الضباع، التي تسحق العظام للوصول إلى العناصر الغذائية. ويملأ هذا البحث فجوة في معرفتنا بأول 30 مليون عام من تطور الديناصورات.