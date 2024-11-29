إبر من عظام الثعالب والأرانب

اكتشف باحثون من جامعة وايومنغ، أدلة على أنَّ السكان الأوائل لأمريكا الشمالية صنعوا إبراً من عظام الحيوانات ذات الفراء مثل الثعالب والأرانب والقطط، واكتشفوا ذلك في موقع لابريل في وايومنغ، حيث عاش البشر منذ ما يقرب من 13000 عام.

ويرجح الباحثون، بحسب الدراسة المنشورة في مجلة «بلوس ون»، أن هذه الإبر كانت تستخدم لصنع الملابس الدافئة، والتي كانت ضرورية للبقاء على قيد الحياة في المناخ البارد في ذلك الوقت.

كما اكتشف الباحثون قطعاً أثرية مهمة أخرى، بما في ذلك أقدم خرزة معروفة في الأمريكيتين، مصنوعة من عظم أرنب.

وبعد تحليل 32 شظية إبرة، أكد الباحثون أن الإبر كانت مصنوعة من عظام الحيوانات ذات الفراء الشائعة في فترة الباليو إنديان المبكرة.

كما اكتشف الباحثون أن الحيوانات ذات الفراء ربما تم اصطيادها، ليس فقط من أجل الغذاء ولكن لحصاد جلودها.