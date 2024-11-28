اكتشاف أقدم سحلية يعود تاريخها لـ205 ملايين سنة

أكدت دراسة حديثة نشرت في مجلة «الجمعية الملكية للعلوم»، أن الهيكل العظمي المتحجر الذي تم اكتشافه بالقرب من بريستول هو أقدم سحلية من النوع الحديث، ويعود تاريخها إلى 205 ملايين سنة على الأقل.

ويطلق عليها «السحلية المخفية، أو الجزار الصغير»، وتشير أسنانها الحادة إلى أنها كانت مفترسة.

ودرس باحثو جامعة بريستول الحفرية باستخدام عمليات مسح مقطعي محوسب متقدمة وتحليلات مفصلة لجمجمتها وفكها وأسنانها وعظام أطرافها.

وأجرى الباحثون تحليلات متعددة للتطور، وقارنوا بين مئات السمات التشريحية فيها والسحالي الأخرى، وأكدوا أن الأحفورة تمثل أقدم سحلية حديثة معروفة.