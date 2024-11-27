حصان يتجمد وسط الطريق في تركيا

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحصان متجمد من البرد وسط طريق في مدينة أرضروم، إحدى أبرد المحافظات التركية، نتيجة انخفاض درجات الحرارة إلى 8 تحت الصفر، ما جعله غير قادر على الحركة، وفق موقع «هابيرلير» التركي.

وأظهرت اللقطات الحصان وهو يقف وسط الطريق الرئيسي في منطقة شكروباشا دون أي يؤتي بأي حركة، تزامناً مع انخفاض كبير في درجات الحرارة في المدينة، التي شهدت طيلة الأيام الماضية تساقطاً متواصلاً للثلوج.

واتضح أن صاحب الحصان المتجمد قد تخلى عنه بسبب مرضه، وتركه في الشارع في حي شكري باشا بمنطقة ياقوتيا، في المحافظة.

ووسط دهشة المارة الذين تجمعوا في المكان، اتصل أحدهم بفرق الإسعاف البيطري لإنقاذ الحصان، وتم نقله لاحقاً لتقديم الرعاية الصحية.

وتشهد تركيا موجة برد قاسية اجتاحت معظم المناطق في وسط البلاد، مع تساقط كثيف للثلوج وانخفاض حاد في درجات الحرارة، ما أدى إلى تعطيل حركة النقل، وإغلاق المدارس في عشرات الولايات.