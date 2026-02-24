العثور على أم أمريكية اختفت 24 عاماً

Al Bayan
نجحت شرطة مقاطعة روكينغهام في العثور على أم من ولاية كارولاينا الشمالية، اختفت قبل 24 عاماً أثناء تسوقها لعيد الميلاد، وقالت السلطات إن الأم التي وجدت يوم الجمعة الماضي تدعى ميشيل هاندلي سميث (62 عاماً)، وكان قد أُبلغ عن فقدانها لأول مرة في 31 ديسمبر 2001.

وجاء العثور عليها، حسب ما نقل موقع «فوكس 8»، بعد أن تلقى المحققون معلومات جديدة حول اختفائها.

وأوضحت الشرطة أن السلطات تواصلت مع سميث في مكان لم يُكشف عنه في ولاية كارولاينا الشمالية، وهي بصحة جيدة. وكانت سميث تبلغ من العمر 38 عاماً وقت اختفائها.