ديك رومي «يناطح» حافلة ويوقف المرور

لم يكن يتوقع سائق حافلة في نيويورك، وخلفه سائقو سيارات، أن يواصل ديك رومي بري عرقلة حركة المرور، كما لو أنه يتعمد ذلك، من دون مبالاة، لا بل بطابع ربما يحمل صبغة التحدي.

فكما أفاد موقع «بيبول دوت كوم» ومواقع إخبارية أمريكية عدة، تسبب ديك رومي بري في جزيرة ستاتن بنيويورك في توقف الحركة المرورية، على أحد الشوارع، بشكل مؤقت، بينما راح يعبر على ممر المشاة ببطء، بل إنه توقف أمام حافلة تتبع لجهة حكومية، كما لو أنه يتحدى سائقها، معرقلاً مواصلته السير. وكان موقع قريب من تقاطع شارعي فيكتوري وفوريست مسرح هذه الحادثة.



وعادة ما تشهد الجزيرة وقوع مثل هذه الأحداث، لكن الغريب في الواقعة الأخيرة أن الطائر وقف أمام الحافلة بشكل فيه عنفوان وتحدٍ، مصراً على أن يعبر ببطء.