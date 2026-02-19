دمية تصبح أماً لقرد

أثار قرد صغير يدعى «بونش» من فصيلة المكاك اهتماماً كبيراً في اليابان بعد ظهوره في مقاطع وصور على الإنترنت تظهر تعلّقه بدمية كبيرة ومتشبّثاً بها أكثر الوقت اعتقاداً منه أنها أمه. وولد بونش في يوليو 2025 في حديقة حيوانات إيتشيكاوا باليابان، غير أنّ أمه تخلّت عنه فور ولادته.

فتدخل القائمون على الحديقة لإنقاذه ورعايته، لكن سرعان ما لاحظوا صعوبة اندماج بونش مع بقية القردة في الحديقة. وللتخفيف من وحدته، أعطوه دمية غوريلا كبيرة الحجم، فتعلق بها بشدة.

وأخذ يتصرّف معها كما لو كانت أمه، حيث أخذ ينام إلى جانبها ويلعب معها ويجلسها معه عندما يأكل، ويصطحبها معه حيثما ذهب في الحديقة.

ولم يقتصر تأثير تعلق القرد البالغ من العمر ستة أشهر بالدمية على مفاجأة العاملين في الحديقة فحسب، بل امتد ليلمس قلوب الناس في اليابان والعالم.

وانتشرت صور بونش مع الدمية على نطاق واسع عبر الإنترنت، مما أثار موجة من التعاطف الشديد معه ودفع بطوابير من الزوار لزيارة الحديقة لمشاهدته.