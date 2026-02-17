اكتشاف حطام سفينة بعد 6 عقود من البحث

تمكّن باحثون من العثور على حطام سفينة بخارية فاخرة غرقت في بحيرة ميشيغان إثر إعصار في أواخر القرن التاسع عشر، منهين بذلك رحلة بحث استمرت قرابة ستة عقود.

وأعلنت مجموعة «شيبريك وورلد»، المتخصصة في تحديد مواقع حطام السفن حول العالم، أن فريقاً بقيادة الباحث بول إيهورن عثر على بقايا سفينة «لاك لا بيل» على بُعد 32 كيلومتراً من الساحل، بين مدينتي راسين وكينوشا في ولاية ويسكونسن الأمريكية.

ويكرّس إيهورن (80 عاماً)، حياته للبحث عن حطام السفن، مشيراً إلى أنه يسعى لتحديد موقع «لاك لا بيل» منذ عام 1965.

وقال إيهورن إن عملية البحث تشبه حل الألغاز، إذ تتطلب جمع قطع متناثرة لتكوين الصورة الكاملة، معرباً عن سعادته الكبيرة بالعثور على الحطام.