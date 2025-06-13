رسالة كتبها جون لينون في مزاد

تُعرض رسالة حب كتبها نجم فرقة البيتلز جون لينون لزوجته الأولى سينثيا باول، للبيع في المزاد قريباً، على ما أعلنت دار كريستيز للمزادات، أمس. تُقدّر قيمة هذه الرسالة، المكتوبة في أبريل 1962، بين 30 و40 ألف جنيه إسترليني (ما بين 41 ألف دولار و54 ألفاً)، وستُعرض في مزاد علني في 9 يوليو بلندن.

وصاغ لينون الرسالة عندما كان في الـ 21، بينما كانت فرقته تُقيم بهامبورغ. وكتب المغني في الرسالة «أحبكِ، أحبكِ، أحبكِ، وأفتقدكِ بشدة».

وأضاف: «أرجوكِ انتظريني ولا تحزني، واعملي بجد».



والتقت سينثيا باول وجون لينون خلال دراسة الفنون في ليفربول عام 1957، قبل وقت طويل من أن يصبح نجماً لموسيقى الروك. وقد كانت في الثامنة عشرة من عمرها وهو في السابعة عشرة. وتزوجا عام 1962. لكن لينون ترك سينثيا ليتزوج يوكو أونو عام 1968.