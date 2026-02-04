يسبح 4 كيلومترات لينقذ عائلته من الغرق

استطاع فتى أسترالي يبلغ من العمر 13 عاماً من إنقاذ عائلته من الغرق، بعد أن «قهر» الأمواج التي جرفت قارباً كانت على متنه إلى عرض البحر، فسبح مسافة 4 كيلومترات ووصل الشاطئ واستدعى الطوارئ.

وبحسب ما نقلته «بي بي سي»، أن العائلة كانت تمارس رياضة التجديف وركوب الأمواج في قوارب مطاطية قبالة سواحل غرب أستراليا، قبل أن تتسبب الرياح القوية في دفع القوارب بعيداً عن الشاطئ.

وحاول المراهق العودة إلى البر مستخدماً قارب الكاياك لطلب المساعدة، إلا أن القارب بدأ يغرق، ما اضطره السباحة إلى الشاطئ وإطلاق نداء استغاثة فور بلوغه الشاطئ، وشاركت في عملية البحث مروحيات وقوارب إنقاذ.

وتمكنت فرق البحث من العثورعلى عائلة الصبي على بعد نحو 14 كيلومتراً من الشاطئ. وحسب ما أفادت الشرطة فإنّ ارتداء أفراد العائلة سترات النجاة ساعدهم في البقاء على قيد الحياة.