وبخته في «ليلة العمر» فأفسد كعكة الزفاف

لم يستطع عريس تركي تمالك غضبه، حين وبخته عروسه في حفل الزفاف، لتذوقه كعكة العرس بإصبعه، فحول الحفل إلى مشهد درامي غير متوقع.



وكانت قد بدأت المشكلة عندما تذوق العريس طرفاً من الكعكة بإصبعه، قبل موعد القطع الرسمي. فرأت العروس أن تصرفه غير لائق، إذ وبخته أمام الحضور، الأمر الذي أثار غضبه ودفعه لإلقاء الكعكة أرضاً.



وانتشر الفيديو بسرعة كبيرة وحصد ملايين المشاهدات، فيما انقسمت الآراء حول الحادثة بشكل حاد بين مؤيد ومعارض لتصرف الطرفين. فبعض المستخدمين، أيد تصرف العريس، بينما رأى آخرون أن الحفل يخص الطرفين وليس العروس فقط، وأن تذوق قطعة صغيرة من الكعكة لا يستدعي كل هذا التوبيخ.