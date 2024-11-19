كلب وفي يقضي عامين بجوار قبر صاحبه

نشرت وسائل إعلام صينية قصة كلب مريض بقي بجوار قبر صاحبه لمدة عامين بعد وفاته، إلى أن التقى بشخص خيّر عالج مرضه واعتنى به.

وقام مؤثر صيني وصاحب مركز لإغاثة الكلاب الضالة في مقاطعة جيانغشي بشرق الصين، بنشر مقطع فيديو للكلب الوفي، مما جذب 85,000 إعجاب وآلاف التعليقات.

وتلقى صاحب الفيديو مساعدة من القرويين في المقاطعة وعثر على الكلب بجوار قبر صاحبه، وهو يعاني من مرض جلدي خطير وساق مشلولة، وأخبره القرويون أن الكلب ظل بجوار القبر منذ وفاة صاحبه قبل عامين.

وقد حاول البعض تبني الكلب، لكنه كان يعود إلى القبر بمفرده مراراً وتكراراً، مما دفعهم إلى التوقف عن المحاولة. واتخذ الكلب من القبر على التل منزلاً له، وكان ينزل أحياناً إلى القرية للبحث عن الطعام.

وقد بدا الكلب هادئاً عندما مدّ المؤثر يده وأكل جميع النقانق التي قدمها له. وبعد ذلك نقل المؤثر الكلب إلى مركز الإنقاذ الخاص به لعلاج مرضه الجلدي، وقد شفي الكلب تماماً.

وأطلق اسم «تشونغباو» على الكلب وهو ما يعني «الصغير الوفي» باللغة الإنجليزية.