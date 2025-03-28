محطة توليد كهرباء من «قصب السكر»

أعلنت مجموعة التكنولوجيا الفنلندية «فارتسيلا» عن تعاونها مع شركة الطاقة البرازيلية «إنيرجيتيكا سواب إس إي» لإنشاء محطة كهرباء تعمل بالإيثانول، المستخرج أساساً من قصب السكر، لتوليد الكهرباء، حسب ما ذكرت مواقع إخبارية.

وستجرى تجربة استخراج الكهرباء من الإيثانول في محطة Suape II للطاقة في منطقة ريسيفي بالبرازيل، ما يمثل خطوة مهمة في استكشاف الوقود الحيوي كمصدر طاقة مستدام، وفق «إنترستينغ إنجينيرنيغ».

ومن المتوقع أن يضم المشروع أول محرك في العالم يعمل بالإيثانول لإنتاج الطاقة على نطاق واسع، حيث ستبدأ الاختبارات في أبريل 2026 وتستمر لمدة تصل إلى 4000 ساعة على مدار عامين.

ولطالما كان الإيثانول جزءاً أساسياً من قطاع الطاقة في البرازيل، حيث تعد البلاد أكبر منتج ومستهلك عالمي له. ومع ذلك، لم يتم استغلال إمكاناته الكاملة في توليد الكهرباء حتى الآن.



