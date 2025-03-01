الرئيس البولندي يدعو زيلينسكي للعودة إلى طاولة المفاوضات مع أمريكا

دعا الرئيس البولندي أندريه دودا نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى العودة إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وقال دودا في تصريحات بوارسو إنه ليست هناك قوة أخرى سوى الولايات المتحدة يمكنها أن توقف العدوان الروسي.

وأضاف دودا أن "فولوديمير زيلينسكي يجب أن يعود إلى الطاولة... ويتفاوض بهدوء بشأن حل يجعل أوكرانيا آمنة"، مشيرا إلى أن وارسو ستدعمه في هذا الجهد.

يشار إلى أن بولندا عضوة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" من أهم الداعمين السياسيين والعسكريين لأوكرانيا، التي تتعرض لهجوم شامل من قبل روسيا منذ فبراير 2022.

وتضطلع بولندا بدور رئيسي كمركز للمساعدات الغربية التي تحصل عليها كييف.