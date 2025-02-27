وحش من الأعماق .. اصطياد حيوان غريب من المحيط أشبه بـ"الكائنات الفضائية"

قد يكون هناك ماء على المريخ وقد لا يكون، ولكن يبدو أن هناك كائنات من المريخ في الماء، أثار صياد ضجة بعد نشر لقطات لمخلوق بحري غريب وغامض شبهه المشاهدون بـ "الكائنات الفضائية" .

تم تحميل المقطع بواسطة رومان فيدورتسوف، وهو بحار روسي يصور وحوش البحر التي التقطها عن طريق الخطأ أثناء صيده بالصنارة في الأعماق، حسبما ذكرت صحيفة جام برس.

وحش بحري

وقد شمل هذا الصيد العرضي الغريب، الذي ينشره الصياد بانتظام لأكثر من 600 ألف من متابعيه على موقع إنستغرام ، سمكة ذئب جميلة ، ومخلوقًا له وجه مستهجن يذكرنا بحيوانات أخرى يشير وجودها إلى أن محيطاتنا قد تكون غامضة مثل الفضاء العميق.

تضمن مقطع الفيديو الأخير الذي نشره لقطات لحيوان رمادي اللون منتفخ الشكل يجلس على سياج سفينته.

كائن فضائي بنسبة 100%"

حدد فيدورتسوف الكتلة على أنها سمكة مصاصة ناعمة، وهي نوع من الأسماك البحرية ذات الزعانف الشعاعية التي يصل طولها إلى أكثر من قدم وتعيش في الأعماق.

وأثار المخلوق ضجة كبيرة بين مستخدمي إنستغرام، الذين زعموا أنه دليل على وجود كائنات فضائية.

"هذا كائن فضائي بنسبة 100%"، هكذا صرح أحد المشاهدين، فيما كتب آخر، "هذا هو حيوان الفضائيين الذين يعيشون تحت الماء".

ونصح ثالث قائلا: "اقتلها وأحرقها ولا تلتقط واحدة منها مرة أخرى!"

"تم صيد السمك في تشيرنوبيل؟" كتب أحد المعلقين الساخرين، في حين كتب آخر، "فضائي أم مفترس؟"

وقارن آخرون السمكة بشخصيات مختلفة من وسائل الإعلام الشعبية ذات القدرات العقلية المتميزة، بما في ذلك "ميجامايند"، والكائنات الفضائية من فيلم "هجمات المريخ"، والشرير الذكي كرانج من سلسلة "سلاحف النينجا".

ومع ذلك، فمن المرجح أن جسم السمكة المنتفخ لم يكن بسبب المخيخ كبير الحجم بشكل خارق للطبيعة، بل كان نتيجة لتغيرات الضغط السريعة أثناء رحلتها إلى السطح.