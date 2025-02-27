في سابقة قضائية... المحكمة العليا المكسيكية تصدر حكما لصالح "أتعس فيلة في العالم"

أصدرت المحكمة العليا في المكسيك، قرارا بإلزام إحدى حدائق الحيوان بتحسين صحة الفيلة الإفريقية "إيلي"، في سابقة تصدر فيها أعلى محكمة في البلاد حكما لصالح حيوان.

وأمرت المحكمة بضرورة "التحسين المستمر لصحتها وحالتها الجسدية"، في قرار أيد حكما أصدرته محكمة أدنى العام الماضي لصالح الفيلة. ويرى خبراء أن هذا القرار قد يشكل سابقة قضائية في المكسيك، تعترف بحقوق الحيوانات.

ويؤكد ناشطون أن "إيلي" عانت من الاكتئاب، خاصة بعد وفاة "ماجي"، الفيلة الأخرى التي كانت تعيش معها عام 2016، بالإضافة إلى الأمراض التي أصابتها أثناء وجودها في الأسر. وكانت الفيلة تصطدم بجدران قفصها وبدأت تفقد الوزن، ما دفع مدافعين عنها لوصفها بأنها "أتعس فيلة في العالم".

وعاشت "إيلي" في حديقة حيوان سان خوان دي أراجون في مكسيكو سيتي لمدة 13 عاما بعد إنقاذها من سيرك.

وقالت ديانا فالنسيا، مؤسسة ومديرة منظمة "فتح الأقفاص وفتح العقول" المعنية بحقوق الحيوانات: "كانت إيلي تعيش في ظروف مروعة، وأعتقد أنها كانت ستموت قريبا".

ويأتي هذا الحكم بعد قرار آخر أصدرته المحكمة العليا الشهر الماضي، قضى بدستورية القوانين التي تجرم إساءة معاملة الحيوانات في مكسيكو سيتي.

وأقرت فالنسيا بأن الحديقة حسّنت ظروف معيشة "إيلي"، لكنها شددت على أن ذلك جاء فقط نتيجة الضغوط العامة.