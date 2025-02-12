رحالة يعبر جنوب الأطلسي على متن قارب تجديف!

ذكرت وسائل إعلام روسية أن الرحالة الروسي الشهير فيودور كونيوخوف حقق إنجازاً جديداً وأصبح أول شخص يعبر القسم الجنوبي من المحيط الأطلسي على متن قارب تجديف صغير.

وجاء في منشور على قناة صفحة كونيوخوف على تليغرام أمس: «هذه الليلة عبر قارب «أكروس» خط الطول عند الدرجة 20 شرقاً (عند نقطة رأس أوقلاس أقصى جنوب القارة الإفريقية)، ودخل المحيط الهندي».وأشار كونيوخوف إلى أن رحلته لعبور جنوب المحيط الأطلسي من الغرب إلى الشرق على متن قارب التجديف استمرت 68 يوماً.

وفي عام 2002 تمكن كونيوخوف أيضاً من عبور المحيط الأطلسي من الشرق إلى الغرب من جزر الكناري إلى جزيرة بربادوس، على متن قارب التجديف «أورلازا»، واستمرت رحلته حينها 46 يوماً.