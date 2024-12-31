زعيم كوريا الشمالية: بوتين"الصديق والرفيق الأعز"

وصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في رسالة بمناسبة العام الجديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "الصديق الأعز"، وفق وسائل إعلام رسمية، مشيداً بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بلديهما.

وتعمقت العلاقات السياسية والعسكرية والثقافية بين موسكو وبيونغ يانغ منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، حيث حرص بوتين وكيم على إظهار متانة علاقتهما الشخصية.

ووقع الزعيمان اتفاقية دفاع مشترك خلال زيارة بوتين إلى الشمال المعزول في يونيو.

وتلزم الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ هذا الشهر الطرفين بتقديم الدعم العسكري الفوري للطرف الآخر في حال تعرضه للغزو.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن أحدث رسالة لكيم وصفت بوتين بأنه "الصديق والرفيق الأعز".

وأضافت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي أرسل "أطيب التمنيات للشعب الروسي الشقيق وجميع أفراد الخدمة في الجيش الروسي الشجاع بالنيابة عن نفسه والشعب الكوري وجميع أفراد القوات المسلحة في جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية".

كما أعرب كيم عن "استعداده لتصميم مشاريع جديدة والدفع بها قدما" بعد "رحلتهما المجدية عام 2024".

وفي إشارة إلى الحرب في أوكرانيا، أعرب كيم أيضا عن أمله بأن يكون عام 2025 هو العام "الذي يهزم فيه الجيش والشعب الروسيين النازية الجديدة ويحققان نصرا عظيما".

وتتهم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بيونغ يانغ المسلحة نوويا بإرسال أكثر من 10 آلاف جندي لدعم روسيا في قتالها ضد أوكرانيا.

ويقول خبراء إن كيم يسعى في المقابل للحصول من موسكو على تقنيات متطورة وخبرة قتالية لقواته.

وأوردت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية الجمعة أن بوتين بعث برسالة مماثلة إلى كيم أشاد فيها بالعلاقات الثنائية بين البلدين.