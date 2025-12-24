إعلان أسماء أعضاء مجلس شباب اللغة العربية

أعلن مركز الشباب العربي أسماء أعضاء النسخة الثانية من «مجلس شباب اللغة العربية»، وذلك خلال فعالية خاصة أقيمت في متحف اللوفر أبوظبي، بحضور معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، وعدد من القيادات الثقافية والشبابية وممثلي الجهات الشريكة.

جاء الإعلان بالتزامن مع الاحتفاء بختام النسخة الأولى من أعمال المجلس، بما يعكس حرص المركز على مواصلة تمكين الشباب وترسيخ حضور العربية في فضاءات الثقافة والمعرفة والإبداع.

وأكدت المهندسة فاطمة الحلامي، المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي، أن إطلاق النسخة الثانية يمثل خطوة متقدمة في مسيرة المجلس، مشيرة إلى أن تمكين الشباب في المجالات الثقافية والمعرفية هو استثمار مباشر في مستقبل العربية.

وقالت: «نحن مؤمنون بأن الشباب يمتلكون القدرة على إعادة تشكيل حضور العربية في العالم الحديث، وتحويلها إلى لغة منتجة في الإعلام والعلوم والتقنية والإبداع»، مشيرة إلى أن النسخة الجديدة تضم نخبة من المواهب التي تُجسّد هذه الرؤية، وتقدم نموذجاً عملياً لما يمكن للشباب أن يصنعوه عندما تتاح لهم المساحة والدعم.

وضمت النسخة الثانية مجموعة من الشباب العربي ممن قدموا إسهامات بارزة في مجالات اللغة والتعليم والإعلام والذكاء الاصطناعي، من بينهم زينب سعيد سليمان، مبتكرة حلول تعليمية عربية، ووداد علي حسين، مدققة لغوية ومؤلفة للأطفال، ونورة نادر المرزوقي، مهتمة بالحضور العربي في الإعلام، وآية فواز المسالمة، كاتبة شغوفة بالهوية العربية، ونسيم جرجس بركات، مترجم فوري في قطاع الإعلام الدولي، ومصطفى فضل شبير، رائد في الروبوتات والذكاء الاصطناعي، ومحمد المصطفى الشيخ أحمد، إعلامي يوظف الصورة لخدمة العربية، ومارية لطيفة بن خليفة، باحثة تعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة اللغة العربية، وإبراهيم سخي باز، باحث في علوم اللغة والتراث، وسارة عبدالنبي العويناتي، كاتبة وشاعرة ومعلّمة لغة عربية، وعبدالرحمن محمد الرئيسي، كاتب صحفي وعضو في عدد من المبادرات الوطنية، ومها إسماعيل مصبح، كاتبة وناشرة تهتم بالعربية لغير الناطقين بها، والدكتور عبد الغفور كونتادي، باحث لغوي وأستاذ جامعي، وأحمد رشدان، صانع محتوى ثقافي مبسّط.

ويعكس اختيار هذه الأسماء حرص المركز على تمثيل تنوع الخبرات والاهتمامات في العمل اللغوي والثقافي، بما يتيح للمجلس في نسخته الجديدة إطلاق مبادرات أكثر تأثيراً، وتوسيع نطاق الشراكات البحثية والإعلامية والمعرفية، وإشراك الشباب في مشاريع تخدم العربية على نحو عملي ومستدام.

وأكد مركز الشباب العربي، التزامه بدوره الريادي في دعم المواهب العربية الشابة، وتوفير بيئة تُمهّد لولادة مشاريع رائدة تُسهم في تعزيز الهوية اللغوية، وتمكين العربية من مواكبة التحولات العالمية.