«التغير المناخي» تطلق مبادرة «القرم بعدسة الشباب»

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة عن إطلاق مبادرة «القرم بعدسة الشباب»، بالتعاون مع البرنامج العالمي للشباب، بالشراكة مع شركة نيكون - الشرق الأوسط، وذلك بهدف دمج الفنون الإبداعية بالعمل البيئي من خلال تنظيم سلسلة من جولات التصوير الفوتوغرافي الاحترافية (Photo-Walks) في أبرز محميات القرم الطبيعية بالدولة، ودعت للمشاركة في جولات تصوير خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتنسجم المبادرة مع جهود وزارة التغير المناخي والبيئة لرفع الوعي البيئي المجتمعي بأهمية نظم القرم البيئية ودورها الحيوي في تخزين الكربون، وحماية السواحل ودعم التنوع البيولوجي.

كما تسعى إلى تمكين الشباب من استكشاف جماليات البيئة المحلية وتوظيف مهاراتهم الإبداعية في «السرد البصري» للتعريف بالقيمة البيئية لهذه المحميات، بما يؤهلهم ليكونوا سفراء فاعلين للبيئة، ومساهمين مؤثرين في نقل رسالة التحالف إلى العالم.

قوة الصورة

وأكدت هاجر بخيت الكتبي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز التثقيف البيئي عبر أدوات فنية وإبداعية مبتكرة تصل إلى كافة فئات المجتمع، وخاصة الشباب.

وقالت الكتبي: «نؤمن في الوزارة بأن الوعي هو حجر الزاوية في العمل البيئي، وأن الصورة أصدق وسيلة لنقل الرسالة وأسرعها تأثيراً، وهدفنا من خلال مبادرة القرم بعدسة الشباب هو أن نرى بيئتنا بعيون مبدعينا الشباب، وأن نحول كل صورة يلتقطونها إلى رسالة تلهم المجتمع لحب الطبيعة وحمايتها.

إن دمج الموهبة الفنية بالمعرفة البيئية هو أحد أفضل السبل لترسيخ ثقافة الاستدامة وجعلها أسلوب حياة لدى الأجيال القادمة ليكون الشباب خير سفراء للطبيعة لدولة الإمارات».

وأضافت: «سعداء بالشراكة مع نيكون الشرق الأوسط، التي تعكس الدور الحيوي للشراكات مع القطاع الخاص في دعم العمل البيئي. ونتطلع إلى إنتاج محتوى إبداعي يبرز الوجه البيئي لدولة الإمارات، ويبني على الإرث الخالد الذي رسخه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحفاظ على الطبيعة».

تجربة متكاملة

وتستهدف الفعالية الشباب من كافة الجنسيات في الفئة العمرية ما بين 15 إلى 35 عاماً، مقدمةً لهم برنامجاً متكاملاً يمزج بين المعرفة النظرية والمهارة العملية.

وتبدأ التجربة بورشة توعية بيئية يقدمها خبراء التنوع البيولوجي في وزارة التغير المناخي والبيئة لتسليط الضوء على أهمية أشجار القرم ودورها في التوازن البيئي، تليها جلسة تدريبية احترافية حول «تصوير الحياة البرية» باستخدام كاميرات نيكون، يقدمها فريق برنامج نيكون للشباب.

وتتوج التجربة بجولة ميدانية للتطبيق العملي داخل المحميات، تتيح للمشاركين إبراز جمال غابات القرم والتنوع البيولوجي عبر عدساتهم.