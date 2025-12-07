جواهر القاسمي تشهد حفل تكريم الفائزين بجائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب

شهدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، حفل تكريم الفائزين بالدورة الخامسة من جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب البالغ عددهم 680 فائزاً، حيث أقيم الحفل مساء أمس في قصر البديع العامر.

تهنئة

وفي كلمة وجهتها إلى الفائزين بالجائزة، قالت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي: «يسعدني جداً أن أرى أمامي كوكبة من الشباب بهذا العدد، لأنكم آمنتم بأن المغامرة هي الروح، وأن التطوع غذاؤه، وأن اكتشاف ذواتكم في هذا العمر المبكر هو بوصلتكم لتكونوا خيرة الشباب.. أهنئكم على فوزكم المستحق بجائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب، إنه لشرف وفخر لي أن أرى إنجازاتكم في جميع المحافل، فنحن نتابعكم دائماً في منصات التواصل الاجتماعي، وأعتز كثيراً بكم وبما تقدمونه لمجتمع إمارة الشارقة».

ووجهت سموها للفائزين من الشباب والشابات مجموعة من الوصايا الوالدية مؤكدة أنها تخاطبهم بالأسلوب نفسه الذي كانت تخاطب به أبناءها، حيث قالت: «أستثمر هذا اللقاء لأغرس فيكم قيماً أثق أنها ستكون زادكم في الطريق ومرجعاً يحفظ خطواتكم نحو المسار الصحيح، فتذكروا دائماً أن التزامكم بقيمكم ومبادئكم هو حجر الأساس في نجاحكم».