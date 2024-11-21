«الطاقة والبنية التحتية» تبحث دور الشباب في التحول للسيارات الكهربائية

نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، حلقة نقاشية بعنوان «القيادة الشبابية في التحول إلى السيارات الكهربائية»، وذلك في مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا بإمارة الشارقة، بهدف بحث ومناقشة تمكين وتعزيز دور الشباب الإماراتي بقطاع الطاقة، لا سيما النظيفة والمتجددة منها، ودعم مبادرة سباق السيارات الكهربائية «Pole Position» في دورتها الثانية، بما يدعم الحملة الوطنية.

جاء ذلك بحضور المهندس شريف العلماء وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، والشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي المدير العام لمؤسسة فن، والمهندس أحمد الكعبي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، وحنان المحمود نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وخالد إبراهيم الناخي مدير مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات، وشيخة عبد العزيز الشامسي مديرة سجايا فتيات الشارقة، وخولة الحواي مديرة مؤسسة أطفال الشارقة.

وقال المهندس شريف العلماء، إن تنظيم هذه الحلقة الشبابية، يأتي في إطار التزام الوزارة بتمكين الشباب، ودعم دورهم القيادي في التحول نحو مستقبل مستدام، يعتمد على الطاقة النظيفة، وإن مبادرة سباق السيارات الكهربائية خطوة نوعية ضمن جهود الوزارة لتعزيز الابتكار والاستدامة، وتسليط الضوء على أهمية السيارات الكهربائية في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف الحملة الوطنية للترشيد «رشّد لتدوم».

وأكد أهمية تمكين الشباب وإشراكهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن الابتكار التكنولوجي، يعد من أهم الأدوات التي يمكن أن تسهم في بناء مستقبل مستدام ومزدهر، مشيراً إلى دورهم الكبير في تطوير تقنيات حديثة، تساعد في تحقيق الاستدامة لمختلف القطاعات، وخاصة الطاقة، وكذلك دورهم في قيادة الابتكار التكنولوجي، وتحقيق التنمية المستدامة.