خليفة بن طحنون: القيادة حريصة على دعم الشباب وتمكينهم

شهد معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، انطلاق أعمال المؤتمر الكشفي العربي الحادي والثلاثين، الذي تستضيفه أبوظبي حتى 21 نوفمبر الجاري بمشاركة وفود وقادة الحركة الكشفية من 19 بلداً عربياً، ويعد إحدى أبرز الفعاليات التي تعقدها المنظمة الكشفية العربية.

وأكد معاليه حرص القيادة الرشيدة على دعم الشباب وتمكينهم لتعزيز إسهامهم في مسيرة التنمية المجتمعية، مشيداً بجهود جمعية كشافة الإمارات في تنظيم هذا الحدث الذي يعد منصة مهمة لتمكين الشباب، وتحفيز الابتكار، وبناء الشراكات الفاعلة، ما يسهم في رسم مستقبل الحركة الكشفية العربية.

أعمال متواصلة

وواصل المؤتمر أعماله في العاصمة أبوظبي بمشاركة وفود 17 جمعية كشفية عربية لبحث مستقبل العمل الكشفي العربي خلال السنوات المقبلة، وتعزيز دوره التربوي والقيادي في بناء الأجيال. وتشهد جلسات المؤتمر - الذي انطلق أمس الأول ويستمر حتى 21 نوفمبر الجاري - إقرار السياسات العامة للحركة، واعتماد الاستراتيجية العربية المقبلة، وانتخاب اللجنة الكشفية العربية، ومراجعة التقارير المالية والإدارية، إلى جانب اعتماد البرامج والمبادرات المشتركة التي تسهم في تطوير منظومة الكشافة العربية وتعزيز دورها في تنمية الشباب والمجتمعات.

جهود

وأكد الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي، رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات، نائب رئيس اللجنة الكشفية العربية، رئيس المؤتمر أن الجهود التي تبذلها الإمارات في دعم الكشافة والشباب ليست عابرة، بل نهج مستدام تتبناه القيادة الرشيدة، التي ترى في الشباب الثروة الحقيقية والضمانة الأولى لاستمرار مسيرة التنمية واليوم، تتجلى هذه الرؤية في توفير بيئة تنظيمية رائدة للمؤتمر، والتعاون المثمر بين الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية في أبوظبي لدعم أعمال المؤتمر وتسهيل مشاركة الوفود العربية.

وقال الدكتور عبدالله محمد الطريجي، رئيس اللجنة الكشفية العربية إن المؤتمر الكشفي العربي الحادي والثلاثين يمثل محطة مفصلية في مستقبل الحركة الكشفية العربية، إذ يتيح لنا فرصة مهمة لمراجعة السياسات، وتحديث التشريعات، وإعادة صياغة هياكل العمل بما يتناسب مع التحديات الجديدة التي تواجه الشباب العرب مؤكداً أن استضافة دولة الإمارات هذا الحدث في أبوظبي تعكس رؤية متقدمة تعطي العمل الكشفي مكانته اللائقة بوصفه رافداً أساسياً من روافد التنمية البشرية.

حدث

وأعرب دانيال كاراساو، رئيس اللجنة الكشفية العالمية عن فخرهم بحضور هذا الحدث الإقليمي البارز، في أبوظبي والذي يأتي في مرحلة مهمة للغاية من مسيرة الحركة الكشفية العالمية. وقال إن ما نشهده في الإمارات من تنظيم رفيع المستوى والتزام واضح بتمكين الشباب يعكس شراكة نموذجية بين المؤسسات الوطنية والمنظمة الكشفية العربية، ويعزز مكانة المنطقة العربية كفاعل أساسي في التوجهات الاستراتيجية العالمية للكشافة.

وأشار ديفيد برغ، الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية إلى أن المؤتمر الكشفي العربي الـ31 في أبوظبي ليس مجرد اجتماع إقليمي، بل محطة استراتيجية ضمن منظومة العمل الكشفي العالمي، لما يحمله من رؤى ومبادرات تعزز دور الحركة الكشفية في تنمية الشباب وإعدادهم للمستقبل وهذه الاستضافة الإماراتية تؤكد مكانة الإقليم العربي شريكاً عالمياً مؤثراً في تطوير العمل الكشفي.

على صعيد متصل، قالت الأميرة سما بنت فيصل آل سعود، عضو مجلس إدارة صندوق الكشافة العالمي رئيس لجنة فتيات الكشافة السعودية في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) إن الوفد السعودي بالمؤتمر سيعرض إنجازاته، معربة عن أملها أن تسهم القرارات في تطوير العمل الكشفي على مستوى الدول العربية بالتعاون مع المنظمات العالمية.