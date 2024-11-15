إطلاق مبادرة «مساحات شبابية» لاستثمار طاقات الشباب

أعلنت المؤسسة الاتحادية للشباب عن إطلاق مبادرة «مساحات شبابية»، لإحداث تحول نوعي في كيفية خدمة الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تحفيز المؤسسات الوطنية من كافة القطاعات، على توفير بيئة ملائمة تقدم خدمات متنوعة تلبي احتياجاتهم، وتمنحهم فرصاً جديدة لاستثمار أوقاتهم وطاقاتهم، فضلاً عن تعريفهم بالمساحات المتواجدة في مختلف مناطق الدولة.

وتهدف المبادرة إلى دعم تنفيذ الحزمة الأولى من مشاريع الأجندة الوطنية للشباب 2031، والمبنية على نتائج دراسة مستقبل مراكز الشباب، واستحداث نموذج جديد يخدم الشباب في مجالات واختصاصات محددة، وتعزيز البيئة الحاضنة لإبداعاتهم من خلال تطبيق نموذج قائم على التعاون مع الجهات من كافة القطاعات.

أساليب جديدة

وقال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب: «تحرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات باستمرار على دعم الشباب والتوجيه بتسخير كافة الأدوات المتاحة لاستثمار طاقاتهم بمختلف المجالات، وهي الرؤية التي تشكل دافعاً للعمل على ابتكار منهجيات هادفة لضمان تحقيق إنجازات قيمة ضمن مسيرة البناء والتطوير».

من جهته، قال خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب: «تمثل مبادرة «مساحات شبابية» خطوة نوعية تمنح الشباب الفرصة اللازمة لتنمية قدراتهم، كونهم القوة المحركة للتغيير الإيجابي، ومن هذا المنطلق، جاءت المبادرة كمنصة تمكينية تتيح للشباب تبادل الأفكار واكتساب الخبرات».

بدورها، قالت شيخة آل علي مدير مشروع «مساحات شبابية»: «تستهدف المبادرة مختلف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، لتخدم الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عاماً وكل من لديه روح شبابية، وتُعد من أهم المنصات الوطنية التي تفعّل دور مجالس الشباب المؤسسية وفرق العمل لدى الجهات من خلال إدارة المساحات وتشغيلها في مقار عملهم، لتقديم خدمات أساسية مثل، الأنشطة المتنوعة، حاضنات الأعمال، قاعات اجتماعات، استراحات، برامج تدريبية، مساحات عمل».