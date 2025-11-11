منتدى الكشافة يناقش تمكين الشباب العرب لقيادة التغيير الإيجابي

انطلقت فعاليات منتدى الشباب الكشفي العربي السادس، الذي تنظمه المنظمة الكشفية العربية/الإقليم الكشفي العربي، بالتعاون مع جمعية كشافة الإمارات، من 9 إلى 14 نوفمبر الجاري، في مركز ياس للمؤتمرات بجزيرة ياس بأبوظبي.

ويحمل المنتدى هذا العام شعاراً يعكس روح التطور والاستعداد للمستقبل: «مستعدون للحياة الرقمية.. بقيادة كشفية عربية»، ليؤكد التزام الحركة الكشفية العربية بدعم التحول الرقمي وتمكين الشباب العرب بالمعرفة والمهارات اللازمة لقيادة التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم.

ويُعد منتدى الشباب الكشفي العربي حدثاً كشفياً إقليمياً مخصصاً للشباب من الفئة العمرية 18 إلى 26 عاماً من الجنسين يمثلون الشباب من الجمعيات الكشفية العربية التسع عشرة، ويهدف إلى تمكين الكشافين الشباب من المشاركة الفاعلة في رسم السياسات الكشفية العربية والإقليمية، من خلال تدريبهم على القيادة، والتخطيط الاستراتيجي، والمناصرة، واستخدام التكنولوجيا في خدمة المجتمعات.

وستشهد فعاليات المنتدى العديد من الجلسات الحوارية والموضوعات المطروحة للنقاش بين الشباب حول استراتيجيات المنظمة العالمية للحركة الكشفية ورؤيتها المستقبلية لتمكين الشباب من القيادة، وسينتخب المنتدى في نسخته ستة مستشارين من الشباب لتمثيل صوت الشباب في اللجنة الكشفية العربية، والمشاركة في اجتماعاتها خلال الدورة المقبلة (2026 – 2028).

أهداف ومحاور

ويهدف المنتدى إلى تعزيز مشاركة الشباب العرب في صنع القرار الكشفي، تطوير مهارات القيادة الرقمية وريادة التغيير، دعم الابتكار والإبداع في العمل الكشفي، مناقشة التحديات المستقبلية للحركة الكشفية في ظل التحول الرقمي، بناء شراكات عربية شبابية مستدامة، كما تتضمن أعمال المنتدى ورشاً وجلسات حوارية حول القيادة الشبابية، الحوكمة، التحول الرقمي، حماية الشباب، والاستدامة، إلى جانب جلسات تفاعلية عن الذكاء الاصطناعي والمهارات المستقبلية في العمل الكشفي.

قيادة المستقبل

وقال الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي، رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات نائب رئيس اللجنة الكشفية العربية، إن جمعية كشافة الإمارات تفخر باستضافة منتدى الشباب الكشفي العربي السادس في أبوظبي، هذا الحدث الذي يجمع خيرة شباب الكشافة العرب من مختلف الدول لتبادل الخبرات وصياغة الرؤى المشتركة حول مستقبل الحركة الكشفية العربية. إن هذه الاستضافة تأتي انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات التي تضع الشباب في قلب استراتيجياتها التنموية، وتؤمن بقدرتهم على قيادة المستقبل، حيث أثبتت الإمارات أن الاستثمار في الإنسان هو أعظم استثمار يمكن أن يضمن استدامة التقدم والازدهار.

وأضاف: «لقد حرصنا على أن تكون فعاليات المنتدى انعكاساً لقيمنا الوطنية ولرؤية القيادة الرشيدة في تمكين الشباب، لذلك ركزنا على إعداد برامج تدريبية نوعية تجمع بين المعرفة التقنية، والمهارات القيادية، والابتكار الاجتماعي، بما يهيئ الكشاف العربي لقيادة التحول نحو مجتمعات أكثر جاهزية رقمية».

وأعربت المنظمة العالمية للحركة الكشفية عن سعادتها بالمشاركة مع جمعية كشافة الإمارات والمنظمة الكشفية العربية في تنظيم هذا المنتدى الذي يجسد الروح العالمية للحركة الكشفية، القائمة على تمكين الشباب من أن يكونوا قادة مؤثرين في مجتمعاتهم. إن شعار المنتدى «مستعدون للحياة الرقمية.. بقيادة كشفية عربية» يعكس جوهر المرحلة المقبلة، حيث يجب أن يمتلك الشباب المهارات الرقمية والقيادية لمواجهة تحديات المستقبل، مع الحفاظ على القيم الكشفية الأصيلة التي قامت عليها الحركة منذ أكثر من مئة عام.

وأكد الدكتور هاني عبدالمنعم، الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية والمدير الإقليمي، أن المنتدى السادس يأتي في مرحلة محورية من تاريخ الحركة الكشفية العربية، وقال: «المنتدى ليس مجرد لقاء شبابي، بل منصة استراتيجية لصناعة المستقبل الكشفي العربي، حيث سيتم مناقشة قضايا مهمة مثل التحول الرقمي، وتفعيل المشاركة الشبابية، وتوسيع دائرة الحوكمة والشفافية في العمل الكشفي».