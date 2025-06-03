شراكة بين «الاتحادية للشباب» و«الإمارات العالمية للألمنيوم» لتطوير مهارات الشباب

وقّعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، اتفاقية تعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، لتعزيز الجهود المشتركة في خلق فرص نوعية لتطوير مهارات الشباب الإماراتيين.

وقّع الاتفاقية التي حضرها معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، وعبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، في المقر الرئيس للشركة في الطويلة بأبوظبي.

وبموجب هذه الاتفاقية، يتعاون الطرفان، لتطوير منظومة داعمة تهدف إلى خلق فرص النمو المستمر للشباب في دولة الإمارات، تماشياً مع توجهات الأجندة الوطنية للشباب 2031.وقال خالد النعيمي: يعد تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات والفرص اللازمة نهجاً راسخاً في إطار الرؤية الوطنية

لبناء المستقبل، ويسرنا التعاون مع الإمارات العالمية للألمنيوم، الشركة الصناعية الرائدة التي تشاركنا الجهود والتطلعات لإعداد جيل مدرك أهمية دوره في مسيرة التنمية.

وهو ما يجسد السجل الحافل للشركة في الاستثمار بالمواهب الشبابية وتعزيز ابتكاراتهم، ونحن على يقين من أن هذه الاتفاقية ستعزز ثقافة التميز والإبداع والتعاون بين شبا ب الوطن، وتمكنهم من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات.

وقال عبدالناصر بن كلبان: تلتزم الإمارات العالمية للألمنيوم بتمكين الشباب ودعم دورهم كركيزة أساسية تسهم في إحداث التغيير الإيجابي وتدعم مسارات التنمية الشاملة.

إذ تعكس شراكتنا مع المؤسسة الاتحادية للشباب مسيرة الشركة القوية في تعزيز قدرات الجيل القادم من القادة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة. ونتطلع إلى التعاون مع المؤسسة لتحقيق أهدافنا وطموحاتنا المشتركة.